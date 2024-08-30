الدفاع الفرنسية نفت رفض الإمارات شراء 80 طائرة "رافال" على خلفية اعتقال مؤسس "تلغرام"

نفت وزارة الدفاع الفرنسية "المزاعم المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن رفض الإمارات شراء 80 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" على خلفية اعتقال مؤسس تطبيق "تلغرام" بافل دوروف". وأكدت "أن هذه المعلومات جزء من حملة تضليل".

وكانت شركة Dassault Aviation قد وقعت عقدا لتزويد الإمارات بـ 80 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" عام 2021، من المقرر أن يبدأ تسليمها عام 2027.

وأثار احتجاز الروسي بافل دوروف الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإماراتية أيضا ردود أفعال دولية واسعة النطاق، وطرح أسئلة جدلية حرجة فيما يتعلق بعلاقة الأجهزة الأمنية للدولة بشبكة الإنترنت ونطاق الرقابة وأدواتها والجهات المنوط بها التعامل مع أمن الإنترنت وعلاقته الحساسة بقضايا الأمن القومي، وكذلك قضايا حرية التعبير والكلمة والخصوصية ومساحة تقاطع ذلك مع دور الدولة على خلفية الصراعات والأزمات والتناقضات التي يعيشها العالم في السنوات الأخيرة.