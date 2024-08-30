كشفت وكالة الإحصاء INSEE، أن "الاقتصاد الفرنسي نما بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في الربع الثاني من العام، في حين تباطأ التضخم إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات في آب".
واشارت الى ان "ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,2 في المئة في الفترة من نيسان إلى حزيران مقارنة بالربع الأول من العام".
وفي تقديراتها لشهر تموز أعلنت الوكالة ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0,3 في المئة.
وتباطأ التضخم إلى 1,9 في المئة في آب، ليصبح أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المئة، وهي المرة الأولى منذ آب 2021.
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