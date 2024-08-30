يمق ناشد الحلبي إلغاء قرار دفع 50 دولارًا عن كل تلميذ كرسم تسجيل في المدارس الرسمية

ناشد رئيس بلديّة طرابلس ​رياض يمق​، وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​ "العودة عن قرار دفع مساهمة بقيمة 4 ملايين و500 ألف ليرة لصندوق المدرسة عن كلّ تلميذ لبناني، و9 ملايين ليرة عن كلّ تلميذ غير لبناني، كرسم تسجيل في ​المدارس الرسمية​ في الرّوضات والتّعليم الأساسي".

وأشار في بيان، إلى أنّ "الأهالي في كلّ لبنان وبخاصّة في طرابلس والمنية الضنية وعكار والبقاع والجنوب، ليس باستطاعتهم تأمين هذا المبلغ عن تلميذ واحد، فكيف إذا كان ربّ العائلة لديه أكثر من ثلاثة تلاميذ، لاسيّما وأنّ جميع اللّبنانيّين يعانون من ضائقة اقتصاديّة متردّية وقاسية؛ نتيجةً للظّروف والأزمات الّتي تواجه البلاد".

ورأى يمق أنّ "الحلّ الوحيد لإنجاح العام الدراسي وعدم تشريد التّلاميذ إلى الشّارع، هو إلغاء قرار رسم التّسجيل الّذي سيؤدّي حتمًا إلى التّسرّب المدرسي، وبالتّالي إغلاق العشرات من المدارس الرّسميّة".

وطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وأعضاء مجلس الوزراء، بـ"العمل على إلغاء هذا القرار لمصلحة التّلامذة في مرحلتَي الرّوضات والتّعليم الأساسي الرّسمي، لاسيّما أنّه قرار مخالف لمرسوم إلزاميّة التّعليم ومجّانيّته حتّى سنّ 15 عامًا في المدارس الرّسميّة، ويخالف المعاهدات الدّوليّة".