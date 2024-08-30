مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص بسبب إعصار اليابان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت السلطات اليابانية عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء إعصار “شانشان” الذي يمر حاليًا فوق جنوب غرب البلاد.

وتسببت العاصفة “شانشان” في تعطيل حركة السفر، حيث تم تعليق الخدمات في عدد من خطوط السكة الحديد الأكثر ازدحامًا في البلاد. فيما أعلنت كبرى شركات الطيران، من بينها الخطوط الجوية اليابانية وخطوط

“أول نيبون” الجوية، إلغاء مئات الرحلات الجوية.

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