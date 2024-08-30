الأمم المتحدة تطلق 100 مليون دولار لتكثيف الاستجابة للأزمات الإنسانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلق صندوق الأمم المتحدة للطوارئ اليوم، 100 مليون دولار أمريكي، لتكثيف الاستجابة لعشر أزمات إنسانية تعاني من نقص التمويل في أفريقيا والأمريكتين وآسيا والشرق الأوسط .

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالإنابة، جويس مسويا: إن “نقص التمويل يمنع وكالات الإغاثة من تقديم المساعدات في العديد من حالات الطوارئ الإنسانية”، مشيرة إلى أن المبلغ الذي أطلقه صندوق الطوارئ سيساعد على تجنّب الأسوأ وإنقاذ الأرواح، داعية إلى زيادة واستمرار اهتمام المانحين بهذه الأزمات التي تعاني من نقص التمويل.

وأشارت مسويا إلى أنه نظرًا لأن تغير المناخ يعدّ محركّا رئيسيّا للاحتياجات الإنسانية، فإن جزءًا من هذا التخصيص سيعزز العمل الإنساني المناخي.

ويسعي المجتمع الإنساني إلى جمع نحو 49 مليار دولار للوصول إلى 187 مليون شخص من أكثر الناس ضعفًا في الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، حيث يوجد هناك فجوة قدرها 35 مليار دولار.

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