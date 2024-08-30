الطواقم الطبية الفلسطينية تنتشل تسعة شهداء شرق مدينة خان يونس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن انتشال تسعة شهداء من بلدات خزاعة وبني سهيلا ومعن والقرارة، شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهدوا خلال عملية توغل دبابات الاحتلال الإسرائيلي التي استمرت ثلاثة أسابيع.

وأكدت الوزارة، أن الشهداء تم انتشالهم من الطرقات ومن تحت أنقاض المنازل، بعد تراجع دبابات الاحتلال من الخليج 365 الشرقية للمدينة, مشيرة إلى وجود عشرات الشهداء والمفقودين في المدينة لم يتم العثور عليهم، وتحاول فرق الإسعاف والدفاع المدني البحث عنهم تحت الأنقاض.

كما دمرت طائرات ومدفعية الاحتلال خلال الاجتياح، مدينة حمد السكنية ومربعات سكنية كاملة في القرارة وبني سهيلا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط