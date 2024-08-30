ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا في أغسطس الجاري.

وأعلنت الوكالة الاتحادية للتشغيل اليوم في نورنبرج، أن “عدد العاطلين عن العمل ارتفع هذا الشهر مقارنة بشهر يوليو الماضي بواقع 63 ألف عاطل إلى 872ر2 مليون عاطل. وبالمقارنة على أساس سنوي، ارتفع عدد العاطلين عن العمل بواقع 176 ألف عاطل.

وبحسب البيانات، ارتفع معدل البطالة على أساس شهري بمقدار 1ر0 نقطة مئوية إلى 1ر6%.

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