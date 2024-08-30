اخبار العالم

ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا

0 نشر
Waleed 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا في أغسطس الجاري.

 

وأعلنت الوكالة الاتحادية للتشغيل اليوم في نورنبرج، أن “عدد العاطلين عن العمل ارتفع هذا الشهر مقارنة بشهر يوليو الماضي بواقع 63 ألف عاطل إلى 872ر2 مليون عاطل. وبالمقارنة على أساس سنوي، ارتفع عدد العاطلين عن العمل بواقع 176 ألف عاطل.

 

 

وبحسب البيانات، ارتفع معدل البطالة على أساس شهري بمقدار 1ر0 نقطة مئوية إلى 1ر6%.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا