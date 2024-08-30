استعدادات في التشيك لتفجير قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

ابوظبي - سيف اليزيد - يعتزم خبراء المتفجرات في التشيك تفجير قنبلة جوية غير منفجرة، تعود للحرب العالمية الثانية، تم العثور عليها على أرض مصفاة «ليتفينوف» للنفط قبل عدة أيام.

ومن المتوقع أن يتم التفجير اليوم الجمعة، حوالي الساعة 12 ظهراً، حسب «إذاعة براغ» التشيكية اليوم. وقالت الشرطة على شبكة التواصل الاجتماعي،إكس إنها سوف توسع المحيط الأمني حول الموقع من 1500 إلى 2000 متر، وسيتم إغلاق الطريق من منطقتي «موست» حتى «ليتفينوف» حول المجمع الكيميائي، ولن يتم السماح بعبور القطارات الخفيفة (الترام).

ولم يتم السماح لأي موظف بالتواجد في مباني المنشأة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً، اليوم الجمعة، حسب متحدث باسم شركة اورلين أونيبترول، التي تملك المنشأة، حسب وكالة أنباء التشيك.