اجتماع المجلس المصغر شهد مواجهة كلامية وصراخًا بين نتنياهو وغالانت

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر الذي عُقد مؤخرًا بشأن محور فيلادلفيا شهد مشادات كلامية حادة وصراخًا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وفي تفاصيل الاجتماع، تصاعدت حدة النقاش بين نتنياهو وغالانت حول مسألة إبقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، حيث كان لكل منهما موقف مختلف حول الاستراتيجية العسكرية في المنطقة. وبحسب الصحيفة، فقد اندلعت مواجهة كلامية بين الطرفين، حيث عبر نتنياهو عن تأييده لاستمرار التواجد العسكري في المحور، مؤكدًا على أهمية السيطرة الكاملة على الحدود كإجراء ضروري للأمن الإسرائيلي.

من جهة أخرى، اعترض غالانت على هذه الرؤية، مشيرًا إلى أن التمسك بموقف نتنياهو قد يعقد الوضع ويزيد من المخاطر الاستراتيجية. وعبر عن قلقه من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تصعيد الوضع وإضعاف قدرة الجيش على التركيز على جبهات أخرى.

وأكدت الصحيفة أن الاجتماع كان متوترًا للغاية، حيث تصاعدت الأصوات وشهدت نقاشات حادة، مما عكس الانقسام الداخلي حول كيفية التعامل مع القضايا الأمنية المعقدة المتعلقة بمسألة محور فيلادلفيا.

الجدير بالذكر أن هذه المواجهة جاءت في وقت حساس، حيث تتصاعد الضغوط والتحديات التي تواجهها إسرائيل في المنطقة، مما يزيد من أهمية التوصل إلى توافق بشأن الاستراتيجيات العسكرية والسياسية.

الأونروا: أي عملية عسكرية خلال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة ستؤثر على قدرتنا في تقديم اللقاحات

أصدرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحذيرًا بشأن تأثير العمليات العسكرية على حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة. وأكدت الوكالة أن أي تصعيد عسكري خلال فترة الحملة المقبلة قد يعوق قدرتها على تنفيذ البرنامج بشكل فعال.

وأشارت الأونروا إلى أن الحملة تهدف إلى توفير اللقاحات لأطفال غزة ضمن جهودها لمكافحة شلل الأطفال وحماية الصحة العامة. ومع ذلك، فإن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى عرقلة توزيع اللقاحات وتأخير الحملة، مما قد يتسبب في تهديد صحة الأطفال في المنطقة.

وأوضحت الوكالة أن التداعيات المحتملة ستكون كارثية ليس فقط على الأطفال في قطاع غزة، بل أيضًا على المنطقة بأسرها. حيث قد يؤدي التأخير في التطعيم إلى زيادة خطر انتشار الأمراض، مما يؤثر على الصحة العامة ويشكل تهديدًا أكبر على الاستقرار الصحي في المناطق المجاورة.

ودعت الأونروا جميع الأطراف إلى تجنب أي أعمال عسكرية خلال فترة الحملة، مشددة على أهمية الحفاظ على بيئة آمنة للفرق الطبية لضمان تحقيق أهداف الحملة وتحقيق أعلى مستويات الأمان للأطفال في غزة.

وفي سياق متصل، أكدت الأونروا استعدادها للعمل مع الجهات المعنية لتنسيق الجهود وضمان توفير اللقاحات لأكبر عدد ممكن من الأطفال، وذلك في ظل التحديات الأمنية الراهنة