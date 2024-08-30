غالانت يسخر من نتنياهو في اجتماع وزاري

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الاجتماع الوزاري المصغر الذي عقد مؤخرًا شهد مشادات كلامية حادة بين وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث تصاعدت التوترات بشكل لافت.

وفقًا للتقرير، فقد سخر غالانت خلال الاجتماع من نتنياهو، قائلاً بتهكم إن رئيس الوزراء يمكنه اتخاذ أي قرارات يريدها، بما في ذلك اتخاذ قرارات قاسية مثل "قتل كل المختطفين". وتعكس هذه السخرية التوتر المتصاعد بين المسؤولين بشأن استراتيجيات التعامل مع الوضع الأمني في المنطقة.

ردًا على تعليقات غالانت، أعرب نتنياهو عن استيائه من ما وصفه بالإحاطات التي لا تنتهي، مطالبًا بضرورة التصويت الفوري على موضوع محور فيلادلفيا. وأكد نتنياهو على أن الوقت ليس مناسبًا للمناقشات المطولة، داعيًا إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن الوضع الأمني.

هذه المواجهة في الاجتماع أظهرت عمق الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول الاستراتيجية العسكرية والإجراءات التي ينبغي اتخاذها في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.

اجتماع المجلس المصغر شهد مواجهة كلامية وصراخًا بين نتنياهو وغالانت

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر الذي عُقد مؤخرًا بشأن محور فيلادلفيا شهد مشادات كلامية حادة وصراخًا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وفي تفاصيل الاجتماع، تصاعدت حدة النقاش بين نتنياهو وغالانت حول مسألة إبقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، حيث كان لكل منهما موقف مختلف حول الاستراتيجية العسكرية في المنطقة. وبحسب الصحيفة، فقد اندلعت مواجهة كلامية بين الطرفين، حيث عبر نتنياهو عن تأييده لاستمرار التواجد العسكري في المحور، مؤكدًا على أهمية السيطرة الكاملة على الحدود كإجراء ضروري للأمن الإسرائيلي.

من جهة أخرى، اعترض غالانت على هذه الرؤية، مشيرًا إلى أن التمسك بموقف نتنياهو قد يعقد الوضع ويزيد من المخاطر الاستراتيجية. وعبر عن قلقه من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تصعيد الوضع وإضعاف قدرة الجيش على التركيز على جبهات أخرى.

وأكدت الصحيفة أن الاجتماع كان متوترًا للغاية، حيث تصاعدت الأصوات وشهدت نقاشات حادة، مما عكس الانقسام الداخلي حول كيفية التعامل مع القضايا الأمنية المعقدة المتعلقة بمسألة محور فيلادلفيا.

الجدير بالذكر أن هذه المواجهة جاءت في وقت حساس، حيث تتصاعد الضغوط والتحديات التي تواجهها إسرائيل في المنطقة، مما يزيد من أهمية التوصل إلى توافق بشأن الاستراتيجيات العسكرية والسياسية.