قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا يشكل ضربة للمفاوضات

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بمعلومات من مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، بأن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي الأخير بخصوص البقاء في محور فيلادلفيا يمثل ضربة قوية للمفاوضات الجارية.

ووفقًا للمصدر، فإن قرار المجلس الذي يقضي باستمرار الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا حتى في حالة التوصل إلى اتفاقات محتملة، من شأنه أن يعقد جهود التفاوض ويؤثر سلبًا على تقدم المحادثات. ويأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث يتزايد الضغط الدولي على إسرائيل لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمات المستمرة.

يعتبر المفاوضون أن هذا القرار يعقد من عملية التوصل إلى توافقات جديدة، وقد يؤدي إلى تأخير أو حتى تعثر في سير المفاوضات الجارية مع الأطراف المعنية.

غالانت يهاجم نتنياهو في الاجتماع الأمني بسبب خرائط محور فيلادلفيا

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الاجتماع الأمني الوزاري الذي عقد مؤخرًا شهد تصاعدًا كبيرًا في التوترات بين وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية عرض خرائط محور فيلادلفيا.

خلال الاجتماع، قدم غالانت لمحة عامة عن المفترق الاستراتيجي الذي تواجهه إسرائيل، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي يفرضها الوضع الأمني الحالي. ومع ذلك، عندما عرض نتنياهو خرائط محور فيلادلفيا، انفجر غالانت في انتقادات حادة، متهما نتنياهو بفرض هذه الخرائط على الجيش الإسرائيلي بشكل غير مناسب.

أعرب غالانت عن قلقه من الطريقة التي يتم بها فرض الخطط العسكرية، معتبرًا أن ذلك قد يؤثر سلبًا على قدرة الجيش على تنفيذ استراتيجيات فعالة. ووسط التصاعد المستمر في التوترات، يبرز النقاش حول كيفية التعامل مع الوضع الأمني كأحد القضايا الرئيسية التي تثير الانقسامات داخل القيادة الإسرائيلية.

غالانت يسخر من نتنياهو في اجتماع وزاري ونتنياهو بطلب بالتصويت على محور فيلادلفيا

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الاجتماع الوزاري المصغر الذي عقد مؤخرًا شهد مشادات كلامية حادة بين وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث تصاعدت التوترات بشكل لافت.

وفقًا للتقرير، فقد سخر غالانت خلال الاجتماع من نتنياهو، قائلاً بتهكم إن رئيس الوزراء يمكنه اتخاذ أي قرارات يريدها، بما في ذلك اتخاذ قرارات قاسية مثل "قتل كل المختطفين". وتعكس هذه السخرية التوتر المتصاعد بين المسؤولين بشأن استراتيجيات التعامل مع الوضع الأمني في المنطقة.