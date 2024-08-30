حركة الجهاد الإسلامي تنعي شهداء مجزرة الاحتلال في جنين



ياسر رشاد - القاهرة -

نعت حركة الجهاد الإسلامي شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قصف استهدف منطقة الزبابدة بجنين، حيث ارتقى وسام خازم مع أخويه ميسرة المشارقة وعرفات العامر. وقد أكدت الحركة أن هذا العدوان لن يحقق أهدافه، مشددة على استمرار مقاومتها وتأكيد عزمها على مواجهة التصعيد الإسرائيلي.





وقالت الحركة في بيان لها إن القصف الإسرائيلي استهدف المدنيين الأبرياء، ما أدى إلى وقوع مجزرة راح ضحيتها الشهداء المذكورين. وأعربت عن إدانتها الشديدة لهذا التصعيد، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على وقف هذه الاعتداءات.





وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن العدوان الإسرائيلي لن ينال من عزيمة الشعب الفلسطيني، وأن المقاومة ستواصل جهودها في مواجهة الاحتلال والضغط من أجل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.





الحكومة الإسرائيلية توافق على تمديد تجنيد 350 ألف جندي احتياط حتى نهاية 2024

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على تمديد قرار يسمح بتجنيد 350 ألف جندي احتياط حتى نهاية عام 2024. ويأتي هذا القرار في إطار استعدادات الجيش الإسرائيلي لمواجهة التحديات الأمنية المستمرة في المنطقة وتعزيز قدرته على التعامل مع الأزمات المحتملة.

ويهدف التمديد إلى ضمان استمرارية وجود قوة بشرية كبيرة في حالة تأهب، مما يعكس التصعيد العسكري والتهديدات الأمنية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل. وقد تم اتخاذ القرار بناءً على تقييمات استراتيجية للوضع الأمني وتوصيات من القيادة العسكرية.





وأكدت الحكومة أن هذا التمديد سيعزز من قدرة الجيش على تنفيذ مهامه بكفاءة عالية ويساعد في تحقيق الاستقرار الأمني في الفترة القادمة.





القسام: مجاهدونا في جنين وطولكرم وطوباس أوقعوا العدو في كمائن وكبدوه خسائر فادحة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مجاهديها في جنين وطولكرم وطوباس نجحوا في إيقاع قوات الاحتلال الإسرائيلي في كمائن محكمة خلال عدوانه الأخير على تلك المناطق. وأكدت الكتائب في بيانها أن قوات الاحتلال تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات جراء هذه العمليات التي نفذها مجاهدو القسام.

وشددت كتائب القسام على أن المقاومة الفلسطينية ستواصل تصديها لكل محاولات الاحتلال لقمع الشعب الفلسطيني، متعهدة بمزيد من العمليات النوعية ضد القوات الإسرائيلية في حال استمرار العدوان.

القسام تنعى وسام خازم الذي استشهد في قصف إسرائيلي على الزبابدة بجنين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، نعيها لوسام خازم الذي ارتقى شهيداً في قصف إسرائيلي استهدفه مع أخويه ميسرة المشارقة وعرفات العامر في منطقة الزبابدة بجنين.





وأوضحت الكتائب في بيان لها أن القصف الذي تعرض له خازم ورفاقه جاء ضمن التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الشهداء كانوا من المقاومين البواسل الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن أرضهم وشعبهم.





وأكدت كتائب القسام أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وأن الرد على هذا العدوان سيكون سريعاً ومؤلماً، داعية الشعب الفلسطيني إلى التمسك بمقاومته والوقوف صفاً واحداً في وجه الاحتلال.