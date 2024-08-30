القسام تنعي وسام خازم استشهد في قصف إسرائيلي على الزبابدة بجنين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، نعيها لوسام خازم الذي ارتقى شهيداً في قصف إسرائيلي استهدفه مع أخويه ميسرة المشارقة وعرفات العامر في منطقة الزبابدة بجنين.





وأوضحت الكتائب في بيان لها أن القصف الذي تعرض له خازم ورفاقه جاء ضمن التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الشهداء كانوا من المقاومين البواسل الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن أرضهم وشعبهم.





وأكدت كتائب القسام أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وأن الرد على هذا العدوان سيكون سريعاً ومؤلماً، داعية الشعب الفلسطيني إلى التمسك بمقاومته والوقوف صفاً واحداً في وجه الاحتلال.

يديعوت أحرونوت: غالانت ينتقد نتنياهو في الاجتماع الأمني الوزاري بشأن محور فيلادلفيا

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الاجتماع الأمني الوزاري الأخير شهد توترات ملحوظة بين وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث قدم غالانت لمحة عامة عن التحديات الاستراتيجية التي تواجهها إسرائيل.

خلال الاجتماع، قدم غالانت عرضًا مفصلًا عن الوضع الاستراتيجي الذي تواجهه البلاد، موضحًا المخاطر والتحديات التي تهدد الأمن الوطني. ومع ذلك، عندما قام نتنياهو بعرض خرائط محور فيلادلفيا كجزء من خطته الأمنية، هاجمه غالانت بشدة.

انتقد غالانت نتنياهو بشدة على فرض خرائط محور فيلادلفيا على الجيش الإسرائيلي، معتبرًا أن هذا الإجراء يفرض ضغوطًا غير مبررة على القوات المسلحة. واعتبر غالانت أن هذا الإجراء قد يؤثر سلبًا على قدرة الجيش على تنفيذ مهامه بشكل فعال.



وتسود أجواء من التوتر داخل الحكومة الإسرائيلية حيث يتصاعد النقاش حول الاستراتيجيات العسكرية والأمنية، مما يعكس عمق الانقسامات بشأن كيفية التعامل مع التحديات الأمنية الراهنة.

إذاعة الجيش الإسرائيلي: قرار مجلس الوزراء بشأن محور فيلادلفيا يشكل ضربة للمفاوضات

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بمعلومات حصرية من مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، بأن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي الأخير بخصوص البقاء في محور فيلادلفيا يمثل ضربة قوية للمفاوضات الجارية.





ووفقًا للمصدر، فإن قرار المجلس الذي يقضي باستمرار الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا حتى في حالة التوصل إلى اتفاقات محتملة، من شأنه أن يعقد جهود التفاوض ويؤثر سلبًا على تقدم المحادثات. ويأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث يتزايد الضغط الدولي على إسرائيل لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمات المستمرة.



