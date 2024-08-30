الحكومة البريطانية تعبر عن قلقها إزاء التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها العميق إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من أن خطر عدم الاستقرار في المنطقة قد يكون جسيمًا. في بيان صادر اليوم، شددت الحكومة البريطانية على أن تصاعد العنف يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليمي.

وقالت الحكومة البريطانية إن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية ويزيد من معاناة المدنيين في الضفة الغربية. وأكد البيان على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لخفض التصعيد، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن يتطلب جهودًا مضاعفة من جميع الأطراف لتجنب المزيد من التصعيد وتخفيف حدة النزاع.

وأضاف البيان أن المملكة المتحدة تدعو إلى استئناف الحوار والمفاوضات البناءة بين الأطراف المعنية، معتبرةً أن الحلول السلمية والمفاوضات هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة. وأعربت الحكومة البريطانية عن استعدادها لدعم أي مبادرات تهدف إلى تهدئة الوضع وتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

وختامًا، أكدت الحكومة البريطانية التزامها بمواصلة متابعة الوضع عن كثب، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان حماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية الضرورية في ظل الظروف الراهنة.

الأونروا: العملية العسكرية الإسرائيلية تؤثر على عشرات الآلاف من اللاجئين في الضفة الغربية

أعلن مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة تؤثر بشكل كبير على عشرات الآلاف من الأشخاص في أربعة مخيمات للاجئين شمال الضفة الغربية. في تصريح له اليوم، أشار المفوض إلى أن العمليات العسكرية أدت إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل كبير، مما أجبر الوكالة على تعليق خدماتها في العديد من هذه المخيمات.

وأوضح المفوض أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في تعطيل تقديم المساعدات الأساسية التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية في هذه المخيمات، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية. وأضاف أن الأونروا تعمل على تقييم الأوضاع بشكل مستمر وتبحث عن سبل لاستئناف تقديم الخدمات بأسرع وقت ممكن، ولكن الوضع الحالي يعقد هذه الجهود.

وأشار المفوض إلى أن الوضع الإنساني في الضفة الغربية يتفاقم بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت تقديرات اليونيسف بشأن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة إلى أكثر من 150 طفلًا. وأكد أن هذا العدد يعكس حجم الخسائر البشرية الكبيرة التي تتكبدها المجتمعات المحلية نتيجة التصعيد المستمر.