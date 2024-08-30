"محمد يلحق بحبيبة".. البحر اليوسفي يبتلع طفلين بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

غرق طفلين في ترعة البحر اليوسفي جنوب محافظة المنيا، أثناء لهوهما أمام منزلهما، وجرى انتشال جثتيهما.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز ديرمواس إخطارًا بغرق طفلة داخل ترعة البحر اليوسفي بقرية البدرمان، ومحاولة الأهالي انتشالها.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين انتشال جثة "حبيبة. أ. ر" 5 سنوات، وذلك بعد أن انزلقت قدمها داخل الترعة أثناء لهوها على حافتها.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز ملوي إخطارًا بغرق الطفل "محمد ج ع" 3 سنوات إثر سقوطه في الترعة بقرية الشيخ شبيكة، أثناء لعبه بجوارها، وتم انتشال جثته.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعتين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكشفت تقرير مفتش الصحة إصابتهما بإسفكسيا الغرق وعدم وجود شبهة جنائية.