وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بأراضي الساحل الشمالي الغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة أ ش أ

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف المشروعات التنموية الجاري والمخطط تنفيذها بأراضي الساحل الشمالي الغربي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووجه وزير الإسكان بتشكيل لجنة تختص بمتابعة مدى التزام الشركات بتنفيذ مشروعات التنمية السياحية بالأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إقليم الساحل الشمالي الغربي، طبقاً للمخطط، وخاصة تنفيذ الوحدات والغرف الفندقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات لإلزامها بتنفيذ مختلف مكونات المشروع طبقاً للمخطط.

وأوضح الوزير، أن الساحل الشمالي الغربي شهد هذا العام إقبالاً كبيراً لتوافد السياح من 104 جنسيات مختلفة، ومن المتوقع زيادة نسب الإقبال والإشغال فى الأعوام المقبلة كماً وكيفاً، وهذا ما يتطلب سرعة إنجاز الوحدات والغرف الفندقية ضمن مشروعات التنمية السياحية، وزيادة عوامل الجذب في الجزء الجنوبي من الطريق الدولي الساحلي، لتنفيذ المزيد من الوحدات والغرف الفندقية، لاستيعاب حجم السياح المتوقع خلال الأعوام المقبلة، مشيراً إلى أن هذا الإقبال الكبير جاء نتيجة للمشروعات التنموية التي بدأ تنفيذها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن توجيهات الرئيس السيسي، تؤكد على تطوير أراضي إقليم الساحل الشمالي الغربي، والاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد التي يتمتع بها، وتتنوع بين موارد سياحية وزراعية وصناعية وغيرها، وبالفعل تم وضع خطة لإنشاء 5 تجمعات عمرانية جديدة لجذب الاستثمارات والسكان، وكل مدينة من تلك المدن لها قاعدة اقتصادية، وتضم مناطق لوجستية، ومتصلة بشبكة من الطرق القومية ووسائل النقل المتنوعة، لتحقيق الاتصال والترابط بين التجمعات العمرانية.

حضر الاجتماع المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز القرى السياحية، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز العلمين الجديدة، والمهندس محمود زغلول، والمهندس وليد عبدالقادر، والمهندس حسام الدين عبده، رؤساء القطاعات الـ3 للساحل الشمالي الغربي، والمهندس وليد عبدالرحمن حجاجي، رئيس جهاز رأس الحكمة الجديدة.