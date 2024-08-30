بالصور- المفتي ومحافظ القليوبية يرفعان علم مصر بإحدى حدائق مدينة بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



رفع الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، علم الجمهورية المصرية على سارية إحدى الحدائق العامة بمدينة بنها، وذلك احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة.

حضر الاحتفال لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية والشعب، حيث عبر الحضور عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدين على عمق الانتماء للأرض والتاريخ والحضارة المصرية.

وفي كلمته أكد محافظ القليوبية على أهمية الاحتفال بالأعياد القومية كرمز للوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب، مشيراً إلى أن محافظة القليوبية تشهد تطوراً كبيراً في شتى المجالات، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمحافظات.

من جانبه، هنأ مفتي الجمهورية جموع المواطنين بالعيد القومي للمحافظة، داعياً الله أن يديم على مصر الأمن والاستقرار والرخاء.