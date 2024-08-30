النائب علاء عابد: مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" نموذج وطنى

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قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن مشروع "بداية جديدة لبناء الإنسان "نموذج وطنى يأتي في إطار سلسلة من المشروعات الوطنية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال الاستثمار في العنصر البشري الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع .

وأوضح النائب علاء عابد، أن إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" جاء بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية ،لاستفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بشكل عادل.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع بداية يهدف الى تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة و التنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم، والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، بطريقة تكاملية بين كافة جهات الدولة والمجتمع الاهلي والخاص بهدف تحسين جودة حياة المواطنين بخدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة لكل الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر الـ 65 عاما .

وأشاد النائب علاء عابد، بحرص الحكومة على تطوير منظومتي التعليم والصحة، مؤكدا أن ذلك يعكس حرص القيادة السياسية على بناء أجيال قادرة على الابتكار والمشاركة الفعّالة في بناء مستقبل أفضل للاجيال الحالية والأجيال القادمة .