شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة نبيلة مكرم تزور مؤسسة مرسال لبحث سبل التعاون مع التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار حرص التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي على التواصل الدائم والفعال مع مؤسساته، قامت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى ووفد من الأمانة الفنية للتحالف الوطنى بزيارة مؤسسة مرسال، وجاءت تلك الزيارة لبحث سبل تطوير التعاون بين المؤسسة والتحالف وإبراز الإيجابيات وتعزيزها والوقوف على التحديات وبحث سُبل حلها، كما تم تقديم بعض المقترحات للعمل عليها لتنسيق جهود مؤسسات التحالف الوطني.

من جانبها، أعربت الدكتورة هبة راشد، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال الخيرية، عن خالص شكرها وتقديرها لمعالى السفيرة نبيلة مكرم والوفد المرافق لها على هذه الزيارة، مؤكدةً أهمية الدعم الذى يقدمه التحالف الوطنى لمؤسساته.

وأكدت أن هذه الزيارة على عمق اهتمام التحالف الوطنى بمؤسساته الأعضاء، لبناء مستقبل واعد من التعاون المشترك وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر.



السفيرة نبيلة مكرم تزور مؤسسة مرسال (1)



السفيرة نبيلة مكرم تزور مؤسسة مرسال (2)