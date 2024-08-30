القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي: العملية العسكرية في جنين غير محددة بزمن وستنتهي بعد تحقيق أهدافها

كشفت القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي، أنّ "العملية العسكرية في جنين غير محددة بزمن وستنتهي بعد تحقيق أهدافها"، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عنها.

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي عمليته العسكرية في جنين وطوباس وطولكرم شمالي الضفة الغربية، والتي وصفها بالأوسع منذ عام 2002، بينما أعلنت الفصائل الفلسطينية الانتقال إلى المرحلة الثانية من هذه المعركة التي أطلقت عليها اسم "رعب المخيمات".

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع أعداد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية في الضفة إلى 19.