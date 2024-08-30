أكّدت مصادر دبلوماسيّة غربيّة لـ"النشرة"، أنّ التّواصل بين واشنطن وطهران قائم، واصفةً إيّاه بـ"المُنتج".
ولم تستبعد أن "يكون هذا التّواصل هو الّذي منع توسيع الحرب في الإقليم"، وقد عزّزته إشارة مرشد الجمهوريّة الإيرانيّة السيّد علي الخامئني للحكومة الجديدة، بالمضي في المفاوضات النّوويّة مع العواصم الغربيّة.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أنّ ايران باتت "دولة موثوق بها"، نتيجة التزامها بالمحافظة على استقرار الإقليم، رغم دعمها لحلفائها الفلسطينيّين والعراقيّين واليمنيّين واللّبنانيّين، الّذين يخوضون حربًا مع إسرائيل منذ السّابع من شهر تشرين الأوّل الماضي. لكن طهران لم تشجّع الحلفاء، باستثناء الفلسطينيّين منهم، على زيادة منسوب المواجهة مع إسرائيل، وأبقتها في إطار الإسناد لقطاع غزة لا أكثر.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر دبلوماسية غربية لـ"النشرة": التواصل الإيراني- الأميركي مُنتج ويمنع توسيع الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.