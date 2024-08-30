وزير خارجية إسبانيا: أعمال العنف الحاليّة في الضفة الغربية أمر غير مقبول إطلاقًا

أشار وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إلى الوضع في الضفة الغربية حيث تنفذ إسرائيل عملية عسكرية دامية منذ ثلاثة أيام، قائلًا إنّه "يسجّل حاليًا اندلاع لأعمال العنف في الضفة الغربية وهو أمر غير مقبول إطلاقا".

ولفت، خلال مؤتمر صحافي في مقر الخارجية في ختام لقاء مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إلى أنّ "هذا لا يساهم في ارساء السلام" و"يعرّض حل الدولتين للخطر".

وجدد إدانة مدريد للاستيطان الإسرائيلي، قائلًا إنّ "الوضع في الضفة الغربية يترجم بعنف دائم".

وحول الوضع في قطاع غزة المحاصر والمدمّر، دان ألبارس "الكارثة الإنسانية الحقيقية" ودعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار".

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء بدء عملية واسعة في شمال الضفة الغربية، خصوصًا في جنين وطولكرم، حيث تنشط الفصائل الفلسطينية، حيثو قتل ما لا يقل عن 19 فلسطينيا في هذه العملية حتى الآن.

وتثير العملية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية قلق الأمم المتحدة التي حذّرت من خطر "تدهور الوضع الكارثي أصلا في الأراضي الفلسطينية"، حيث تقترب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من إتمام شهرها الحادي عشر.