منظمة "أنيرا" الأميركية: مقتل 5 أشخاص بقصف إسرائيلي أمس لقافلة مساعدات تابعة للمنظمة جنوب غزة

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن منظمة "أنيرا" الأميركية، إعلانها عن "مقتل 5 أشخاص بقصف إسرائيلي أمس لقافلة مساعدات تابعة للمنظمة جنوب غزة". وسبق وأن أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه علق حتى اشعار آخر تحركات طواقمه في قطاع غزة بعد إصابة إحدى شاحناته بنيران اسرائيلية. وأشارت رئيسة برنامج الاغذية العالمي سيندي ماكين في بيان حينها إلى أن "هذا الامر غير مقبول على الإطلاق، وهو الأحدث في سلسلة حوادث من دون طائل على صلة بالأمن، عرضت للخطر حياة (أفراد) فرق برنامج الأغذية العالمي في غزة".

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