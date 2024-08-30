إعلام إسرائيلي: وزيران وصفا اشتباكًا حصل بين نتانياهو وغالانت حول محور فيلادلفيا بأنّه الأخطر بينهما

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنّ "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قدّم في الاجتماع الأمني الوزاري لمحة عامة عن المفترق الاستراتيجي الذي تواجهه إسرائيل"، مع استمرار حربها على قطاع غزة وعدم التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع.

وذكرت الصحيفة أنّه "عندما عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خرائط محور فيلادلفيا هاجمه غالانت واتهمه بفرضها على الجيش الإسرائيلي".

وأفادت بأنّ "نتانياهو قال إن واشنطن والقاهرة وافقتا على خرائطه، ليرد غالانت أن النقاش ليس معهما بل مع (رئيس المكتب السياسي لحماس) يحيى السنوار"، في حين وصف وزيران كبيران المواجهة بين نتانياهو وغالانت بأنها "أخطر اشتباك بين الرجلين حتى الآن".