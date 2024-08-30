الخازن: مرفأ جونية حيوي وأساسي لجونية خصوصًا ولكسروان عمومًا

التقى النّائب فريد هيكل الخازن في دارته في القليعات، وفدًا من بلدة فاريا، يتقدّمه رئيس بلدية فاريا ميشال سلامة ورئيس مرفأ جونيه الجديد جوزيف عواد، شاكرًا له سعيه لتعيين عواد رئيسًا للمرفأ.
بدوره، تمنّى الخازن التوفيق لعواد في مهامه الجديدة، معتبرًا أنّ "مرفأ جونية هو مرفأ حيوي وأساسي لمدينة جونية خصوصًا، ومنطقة كسروان عمومًا".
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