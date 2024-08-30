"حزب الله": استهدفنا موقعَي زبدين والرمثا في مزارع شبعا ‌‏بالأسلحة الصاروخية

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:37 من بعد ظهر اليوم الجمعة 2024-8-30، موقع زبدين في مزارع شبعا اللّبنانيّة المحتلّة ‌‏بالأسلحة الصّاروخيّة؛ وأصابوه إصابةً مباشرة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي ‏المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 14:47 من بعد ظهر اليوم، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللّبنانيّة المحتلّة ‌‏بالأسلحة الصّاروخيّة، وأصابوه إصابةً مباشرة".