قوى الأمن: توقيف مواطن في الأشرفية بجرم السرقة من داخل السيارات بعد كسر زجاجها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2024-08-24، ادّعت إحدى المواطنات لدى فصيلة الأشرفيّة في وحدة شرطة بيروت، حول إقدام شخص مجهول الهويّة على كسر زجاج سيّارتها وسرقة حقيبتها"، موضحةً أنّ "نتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت ​مفرزة استقصاء بيروت​ إلى تحديد هويّته، ويُدعى: "ع. م." (من مواليد عام 1963، لبناني)".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بتاريخ 2024-08-25، وبعد رصد ومراقبة، كمنت له إحدى دوريّات المفرزة في محلّة ​الأشرفية​، وتمكّنت من توقيفه على متن درّاجة آليّة"، لافتةً إلى أنّ "بتفتيشه، عُثِرَ بحوزته على أداة تُستخدم لكسر زجاج السّيّارات". وذكرت أنّ "الموقوف أودع فصيلة الأشرفية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".

وطلبت المديريّة، من المواطنين "عدم ترك أغراضهم (هاتف خلوي، حقائب يدويّة، حاسوب محمول، وغيرها...) بشكل ظاهر داخل سيّاراتهم، بعد ركنها، ممّا يجعلها عُرضة للسّرقة".