أبي رميا: تلزيم أعمال جسر مشمش- لحفد الأسبوع المقبل

أعلن النّائب سيمون أبي رميا، أنّ "بعد زيارة وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أمس، مع زميلي النّائب رائد برو، أُبلغنا عن تلزيم أعمال جسر مشمش- لحفد الأسبوع المقبل، بعد أن تمّ الانتهاء من الدّراسات الفنيّة بالإضافة إلى ملفات طرق أُخرى".
وأشار في تصريح، إلى "أنّنا شكرنا الوزير على تلزيم الأوتوستراد الساحلي نهر إبراهيم- المدفون. وبدأنا التّنسيق لتحضير موسم الثّلوج، لتجهيز المراكز التّابعة لوزارة الأشغال".
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