أبي رميا: تلزيم أعمال جسر مشمش- لحفد الأسبوع المقبل

أعلن النّائب ​سيمون أبي رميا​، أنّ "بعد زيارة وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​ أمس، مع زميلي النّائب رائد برو، أُبلغنا عن تلزيم أعمال جسر مشمش- لحفد الأسبوع المقبل، بعد أن تمّ الانتهاء من الدّراسات الفنيّة بالإضافة إلى ملفات طرق أُخرى".

وأشار في تصريح، إلى "أنّنا شكرنا الوزير على تلزيم الأوتوستراد الساحلي نهر إبراهيم- المدفون. وبدأنا التّنسيق لتحضير موسم الثّلوج، لتجهيز المراكز التّابعة لوزارة الأشغال".