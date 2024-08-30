قتلى جراء إعصار شانشان في اليابان

ابوظبي - سيف اليزيد - تسبّب إعصار شانشان الذي تحول إلى عاصفة مدارية الجمعة بهطول أمطار غزيرة في اليابان ما أسفر عن مقتل نحو ستة أشخاص.

وتحوّل هذا الإعصار، وهو أحد أقوى الأعاصير التي ضربت الأرخبيل في العقود الأخيرة، إلى عاصفة مدارية مع رياح تزيد سرعتها عن 100 كيلومتر في الساعة، متجها نحو مدينتي هيروشيما وأوساكا.

وما زال الوضع معقدا في وسط البلاد وجنوبها مع سقوط أربعة قتلى وتوقع أن يرتفع العدد إلى ستة، وإصابة العشرات بجروح، ووقوع أضرار مادية وتعطّل كبير في حركة النقل.

وقبل وصول الإعصار إلى اليابسة، لقي ثلاثة أفراد من عائلة واحدة حتفهم ليل الثلاثاء في انزلاقات تربة نجمت عن أمطار غزيرة على ساحل المحيط الهادئ في وسط البلاد.

وأكد المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي مقتل أربعة أشخاص، قائلاً إنه في إحدى الحالات «يجري تحقيق في ارتباط ما حدث بالإعصار». وأفاد بأن شخصين آخرين ربما قتلا أو هما في عداد المفقودين.

وذكر المتحدث أيضا أن ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة و70 آخرين بجروح طفيفة منذ الخميس، مؤكداً بلوغ الإعصار جزيرة كيوشو الجنوبية مع رياح تصل سرعتها إلى 252 كيلومترا في الساعة. وتضرَّر حوالي 200 مبنى.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الجمعة تحذيرا جديدا من وقوع انزلاقات تربة في جزيرة كيوشو وفي جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، وخصوصا في منطقة طوكيو.

ومنذ وصول «شانشان» الخميس، حضت السلطات أكثر من خمسة ملايين شخص على إخلاء منازلهم.

ودعت بلدة نينوميا جنوب غرب طوكيو سكانها صباح الجمعة إلى اتخاذ «إجراءات فورية» لضمان سلامتهم، مثل الانتقال إلى طوابق أعلى في أبنيتهم، بعد فيضان نهر محلي.

وقالت وكالة الأرصاد اليابانية إن أجزاء من كيوشو شهدت هطول كمية أمطار قياسية بالنسبة لشهر أغسطس. وشهدت بلدة كونيمي هطول 384 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة، وهو أعلى مستوى منذ العام 1977.