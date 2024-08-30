الأمم المتحدة تطلق 100 مليون دولار لتكثيف الاستجابة لـ 10 أزمات إنسانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الأمم المتحدة اليوم، في بيان لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالمنظمة، عن إطلاق 100 مليون دولار من صندوق الاستجابة للطوارئ المركزي، لمعالجة نقص التمويل الحرج لحالات الطوارئ الإنسانية في كل من اليمن وإثيوبيا و ميانمار ومالي وبوركينا فاسو وهايتي والكاميرون ، وموزمبيق و بوروندي وملاوي .

وأشار البيان إلى أن هذا هو التخصيص الثاني من الصندوق لمواجهة الطوارئ، التي تعاني نقص التمويل هذا العام، وذلك بعد صرف 100 مليون دولار في فبراير الماضي، معتبراً مبلغ 200 مليون دولار الأدنى في السنوات الثلاث الماضية.

وأوضح المكتب الأممي أن المجتمع الإنساني يسعى هذا العام إلى جمع نحو 49 مليار دولار، للوصول إلى 187 مليون شخص من أكثر الناس ضعفاً في الأزمات في جميع أنحاء العالم، غير أنه لم يتم استقبال سوى 29 % فقط من هذا التمويل ، مما يترك فجوة قدرها 35 مليار دولار.