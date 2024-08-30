شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: مهرجان العلمين الجديدة حقق نجاحات ضخمة والمدينة قبلة للاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مهرجان مدينة العلمين الجديدة، الذي تختتم فعالياته اليوم الجمعة، استطاع أن يحقق نجاحات على أكثر من مستوى، سواء من خلال قدرته على جذب السياحة، إذا استقطبت المدينة عدد مهول من السياح حيث وصلت نسبة الإشغال في الفنادق لـ 100%، ما يعكس الميزات المتفردة لتلك المدينة الساحرة.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه بجانب قدرة المدينة على جذب السياح، فقد استطاعت أن تكون جاذبة للاستثمارات، والذي فرضته طبيعة وميزة المدينة التي تتميز بقدرات سياحية كبيرة، بعدما حولت الإرادة السياسية المكان من بؤر ألغام إلى وجهة سياحية واستثمارية عالمية.

وذكر المستشار رضا صقر أن المدينة لأهميتها الكبيرة، شهدت زيارة العديد من القادة والمسؤوليين من دول العالم خلال الفترة الماضية، وأوضح أن المدينة ساهمت في وضع مصر على قائمة الدول الجاذبة للاستثمار، فهي تضاهى كبرى العواصم العالمية، لما شهدته من طفرة عمرانية وتنموية غير مسبوقة.

وأشار رئيس حزب الاتحاد أن مدينة العلمين لن تغفل في مهرجانها السنوي الفئات المختلفة من كل شرائح المجتمع، إذ استقطبت أعداد كبيرة للغاية ونظمت لهم فعاليات وأنشطة مختلفة، واختتم بالإشادة بهذا الحدث العظيم داخل الدولة المصرية الذي كان عنوانا مشرفا، عكس قيمة الطفرة التنموية التي أحدثتها الدولة المصرية للنهوض بتلك البقعة الساحرة وجعلها محط أنظار العالم.