فيدان: إسرائيل تحاول توسيع الحرب ونقلت وحشيتها إلى الضفة وهمجيتها يجب أن تنتهي الآن

شدّد وزير الخارجيّة التّركيّة ​هاكان فيدان​، على أنّ إسرائيل تركت النّاس في ​قطاع غزة​ بدون طعام وشراب "بشكل ممنهج"، في استمرار لـ"الإبادة الجماعيّة" المتواصلة منذ 7 تشرين الأوّل 2023.

وأشار، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته السلوفينيّة تانيا فاجون، في العاصمة ليوبليانا، إلى أنّ "إسرائيل داست على كلّ القيم الإنسانيّة بقصفها المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس في غزّة"، مؤكّدًا أنّه "لا يمكن السّكوت أمام الاستفزازات الإسرائيليّة، الّتي تهدف إلى تغيير الوضع التّاريخي للقدس و​المسجد الأقصى​".

وأعرب فيدان عن أسفه، لأنّ "إسرائيل نقلت الوحشيّة الممنهجة المرتَكبة في غزّة، إلى ​الضفة الغربية​ أيضا"، مركّزًا على أنّ "إسرائيل تحاول توسيع الحرب إلى جبهات مختلفة، وأنّ التّوتّر في المنطقة وصل إلى مستويات عالية".

ولفت إلى أنّ "حكومة بنيامين نتانياهو مستمرّة في اللّعب بالنّار، وهي تعرّض مستقبل المنطقة بأكملها للخطر، من أجل الحفاظ على السّلطة"، معتبرًا أنّ "كلّ من يقدّم دعمًا غير مشروط لإسرائيل، وفي مقدّمتهم من يصمتون بشأن غزة، هم تحت طائلة المسؤوليّة. يجب أن تنتهي همجيّة إسرائيل الآن".