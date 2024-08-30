زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "فرقة "الجليل" (91) تخوض معركةً دفاعيّةً على الحدود اللّبنانيّة، إلى جانب بذل مجهود هجومي والقيام بعمليّات وصد واستهداف برًّا وجوًّا، والاستعداد للتّعامل مع سيناريوهات متنوّعة، دفاعًا وهجومًا".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "الإثنين الماضي، تدرّبت قوّات الفرقة في الجليل الشّرقي على التّعامل مع سيناريوهات دفاعيّة، والتّحوّل من فترة اعتيادية روتينيّة إلى فترة طوارئ"، موضحًا أنّ "المناورة أُجريت بالتّعاون مع قوّات الشّرطة، أقسام حماية البلدات، مؤسّسة نجمة داوود الحمراء وغيرها من الأجهزة الأمنيّة".
ولفت أدرعي إلى أنّ "هذه المناورة تهدف لتحسين أهليّة وجهوزيّة القوّات المقاتلة ومقرّات القيادة، التمرّن على قدرات تفعيل النّيران، اتخاذ القرارات العملياتيّة في الميدان، معالجة ونقل الجرحى، وتوطيد التّعاون بين الهيئات المختلفة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: فرقة الجليل 91 أجرت مناورات في الشمال تشمل سيناريوهات دفاعية وهجومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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