بوريل: ندعم الجيش اللبناني وسنوفر المزيد من الدعم له السنة القادمة

اشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الى اننا قلقون جداً من احتمال انتشار سيناريو الحرب من غزة للضفة الغربية. واكد رفض التعرض للبعثات الإنسانية الأممية العاملة في الأراضي الفلسطينية. واعلن دعم الجيش اللبناني وكما سيتم توفير المزيد من الدعم له السنة القادمة.

واشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي الى اننا نحتاج مزيدا من تدفق لحركة الملاحة في البحر الأحمر ونشهد ضعفا لعدد الرحلات عبر قناة السويس، ولفت الى انه لا بد من التوصل لحل ومنع توقف النقل البحري بسبب الحوثيين. وذكر بان البحث عن طرق بديلة غير البحر الأحمر مكلف جدا، وأوربا تشارك في جهود تأمين الملاحة عبر البحر الأحمر. واردف "لا بد من التوصل لحل ناجع لتوقف النقل البحري الناتج عن الهجمات في البحر الأحمر، وأوربا تشارك في جهود تأمين الملاحة عبر البحر الأحمر والبحث عن طرق بديلة مكلف جدا".

وتابع "دربنا 60 ألف أوكراني والتدريب لا يتم داخل أوكرانيا لكنه يتم في أقرب مكان منها، والقانون الدولي يتيح لأوكرانيا الرد على الاعتداء الروسي داخل الأراضي الروسية والمحاذير لأسباب سياسية بحتة وليست قانونية".