الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على ثلاث بلدات إضافية في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن السيطرة على ثلاث بلدات إضافية في شرق أوكرانيا هي نوفويلاني وكوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك، وسينكيفكا في منطقة خاركيف، في حين يواصل الجيش الروسي تقدمه على القوات الأوكرانية التي يفوقها عددًا وتفتقر إلى القوة النارية.

وتقع قرية نوفويلاني على بعد حوالى عشرين كلم جنوب شرق مدينة بوكروفسك، وهي مركز لوجستي مهم تستهدفه القوات الروسية منذ عدة أسابيع في سياق تقدمها.

وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، خلال اجتماع حكومي عبر الفيديو: "يبقى الوضع الأكثر صعوبة في اتجاه بوكروفسك. العدو يحاول اختراق دفاعات قواتنا. لكن في الوقت الحالي، تم صد الهجمات".

وأعلن من جانب آخر أن الهجوم الأوكراني يتواصل في منطقة كورسك الروسية، مشيرًا إلى أنّ قوات كييف تقدمت "بما يصل إلى كيلومترين في قطاعات معينة" خلال الساعات الـ24 الماضية.

رغم هذا الهجوم المباغت الذي شنته كييف في 6 آب في منطقة كورسك، تواصل موسكو تحقيق مكاسب بانتظام في منطقة دونيتسك الأوكرانية التي تبقى مركز المعارك.

وأقرّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء بأن الوضع "صعب جدًا" بالنسبة للجيش الأوكراني قرب بوكروفسك، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الهجوم في روسيا يتيح تخفيف الضغط في شرق بلاده.