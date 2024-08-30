أردوغان: لا يمكننا أن ندير ظهورنا عن القدس وفلسطين ولا يمكننا السكوت عن ظلم إسرائيل تجاه أهالي غزة

اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانه لا يمكننا أن ندير ظهورنا عن القدس وفلسطين، ولا يمكننا السكوت عن ظلم إسرائيل تجاه أهالي غزة، ولا نفرق بين إسطنبول ومدينة القدس الشريفة، ولا نفرق بين غازي عنتاب وغزة.
واكد الرئيس التركي في كلمة له خلال حفل للاكاديمية العسكرية بجامعة الدفاع الوطني بالعاصمة التركية أنقرة، باننا سنواصل جهودنا للقضاء على آخر إرهابي للحفاظ على وطننا، ولقد انتصرنا انتصارات كبيرة في تاريخ الجمهورية التركية كان لها الفضل في فتح الطريق أمام بلدنا.
واردف "جيشنا يقوم بمهامه في سوريا والعراق وليبيا والصومال على أكمل وجه، وقواتنا المسلحة التركية هي ضمانة استقلال وسلامة وطننا ووحدتنا الوطنية".
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