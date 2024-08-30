خارجية أوكرانيا دعت سلطات منغوليا إلى توقيف بوتين خلال زيارته إليها في 3 أيلول

دعت وزارة الخارجية الأوكرانية سلطات منغوليا إلى توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يصل إليها في 3 أيلول، وذلك بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقّه جرّاء الحرب في أوكرانيا.

وأشارت الوزارة إلى "أننا ندعو سلطات منغوليا الى تطبيق مذكرة التوقيف الدولية الإلزامية ونقل بوتين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

ومنغوليا الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة نظريًا باعتقاله بمجرد وصوله إلى أراضيها.

وكان قد أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي سيزور منغوليا في 3 أيلول المقبل بدعوة من الرئيس المنغولي أوخناغين هورالسوخ.

ووفقا لبيان المكتب الصحفي للكرملين فإن زعيمي البلدين سيناقشان "آفاق مواصلة تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا ومنغوليا، وسيتبادلان وجهات النظر حول قضايا الساعة الدولية والإقليمية، ومن المقرر التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية".

كما سيشارك بوتين في الفعاليات المخصصة للذكرى الـ85 لانتصار القوات المسلحة السوفيتية والمنغولية المشترك على العسكريين اليابانيين على نهر خالخين-غول في منغوليا.