مواطن طعن والده بعدة طعنات في كتفه إثر إشكال عائلي في بلدة بحنين- المنية

وقع إشكال عائلي في بلدة بحنين- المنية بين أب وابنه تطور إلى عراك وتضارب بالأيدي، حيث أقدم الأخير على طعن والده ف.م.ق بعدة طعنات بالسكين في الكتف.

وقد تم نقل الأب إلى "مستشفى الخير" في المنية لتلقي العلاج اللازم، ووصفت حالته بالمستقرة.