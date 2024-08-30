وقع إشكال عائلي في بلدة بحنين- المنية بين أب وابنه تطور إلى عراك وتضارب بالأيدي، حيث أقدم الأخير على طعن والده ف.م.ق بعدة طعنات بالسكين في الكتف.
وقد تم نقل الأب إلى "مستشفى الخير" في المنية لتلقي العلاج اللازم، ووصفت حالته بالمستقرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن طعن والده بعدة طعنات في كتفه إثر إشكال عائلي في بلدة بحنين- المنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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