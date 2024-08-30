أجرى رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشّمالي جورج خوري، اتصالات مع المعنيّين، للاستفسار عمّا أشارت إليه بعض مواقع التّواصل الاجتماعي، حول معمل الإسمنت في سبلين.
وأشار في بيان، إلى أنّ "بنتيجة الإتصالات، يهمّنا أن نؤكّد أنّ كلّ ما نُشر ويُنشر هو عار من الصّحة، ولا توجد أي نيّة لا اليوم ولا مستقبلًا، لحرق أيّة نفايات في المعمل من أيّ مصدر كان، ولا لأيّة حواصل نفايات RDF أو غيره"، مؤكّدًا أنّ "المعمل يخضع للإشراف الدّقيق من وزارة البيئة، ويلتزم معاييرها في كلّ نشاطاته، حرصًا على البيئة والمحيط. ونحن كإتحاد سنبقى نراقب هذا الموضوع، ومدى التزام المعمل بالمعايير الّتي أقرّتها وزارة البيئة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي: لا نية لا اليوم ولا مستقبلًا لحرق نفايات في معمل سبلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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