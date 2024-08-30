حمية أطلق ورشة تأهيل طريق الأوزاعي حتى صيدا: نعمل لتسريع التنفيذ لتأمين الخدمات العامة

أطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية ورشة الأشغال لتأهيل وصيانة طريق عام الأوزاعي - المدينة الرياضية - نفق المطار الكوكودي - خلدة - الجناح وصيدا، مؤكدًا متابعة العمل في تأهيل وصيانة الطرقات الأساسية في كافة المناطق اللبنانية، معلنًا "إطلاق المشروع في الضاحية الجنوبية المقاومة أم الشهداء".

ولفت إلى أنّ "بعض الطرقات تم تلزيمها بالفعل وبعضها الآخر ما زال في طور التلزيم ومتابعة الإجراءات بشكل مستمر وذلك لتسريع البدء بعملية التنفيذ لتأمين الخدمات العامة من مشاريع بنية تحتية، عوامل السلامة المرورية، ومعالجة النقاط الحمراء التي تسبب السيول".

من جانبه، لفت رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، إلى "أننا نسير على خطى الإمام السيد موسى الصدر عشية ذكرى تغييبه في 31 آب، حاملين رسالته وعاملين بأقواله التي نادى فيها بالإنماء المتوازن وخدمة الناس والتضحية في سبيل الوطن"، سائلًا: "إلى متى ستبقى مؤسسة اليسار واستملاكاتها في الأدراج، واضعة اليد على أملاك البلديات والأملاك الخاصة دون إخلاءات وتعويضات؟".

بدوره، شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار على أنه "رغم ما يقوم به العدو الإسرائيلي إلى الآن من عدوان على الأراضي اللبنانية إلا أن المقاومة تحقق الإنتصارات"، لافتا الى "استمرار وزير الأشغال تنفيذ الخدمات في سبيل تأمينها للمواطنين بالرغم من الضغوضات، وتحمله مسؤوليته المكلف بها لاداء الأمانة".

من جهته، أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة إلى أن "الشعب اللبناني كان وما زال يتحدى الصعاب ليحقق النهوض رغم تزايد الازمات والتحديات"، مؤكدا "ضرورة دعم المشاريع الإقتصادية في الاوزاعي لاهمية موقعها وحركتها السكانية".