استهدفت المدفعية الإسرائيلية استهدفت الأحياء السكنية في بلدة كفركلا في جنوب لبنان. هذا، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة "باب الثنية" عند الأطراف الشرقية لسهل الخيام، في حين استهدفت غارة إسرائيلية من مسيّرة بلدة زبقين، وفي ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب. كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة يارون.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارتان إسرائيليتان على زبقين ويارون وقصف مدفعي استهدف كفركلا وأطراف الخيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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