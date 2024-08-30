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قتلى وجرحى في هجومين على مدينتين أوكرانيتين

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ابوظبي - سيف اليزيد - قتل سبعة أشخاص على الأقل، اليوم الجمعة، وأصيب العشرات في هجمات استهدفت مدينتين أوكرانيتين، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية.
وقال أوليغ سينيغوبوف حاكم منطقة خاركيف، على تطبيق "تلغرام"، إن عدد القتلى جراء هجوم على مدينة خاركيف، اليوم الجمعة، ارتفع إلى خمسة، بالإضافة إلى إصابة 40 شخصا.
وكان إيغور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف اشار، في وقت سابق اليوم، إلى سقوط أربعة قتلى في الهجوم.
في مدينة "سومي" الواقعة في شمال أوكرانيا، قالت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن امرأتين على الأقل قُتلتا وأصيب 11 شخصا على الأقل في هجوم ألحق أضرارا بمصنع.
وصرح ممثلو الادعاء في المنطقة، على تطبيق "تلغرام"، بأن أحد المصابين توفي في وقت لاحق في المستشفى وانتشلت جثة شخص آخر من تحت الأنقاض.
وأدت الضربة الجوية إلى اندلاع حريق مما دفع السلطات في المنطقة إلى إصدار إرشادات للسكان بالبقاء داخل المنازل وإغلاق النوافذ بسبب تلوث الهواء.
وفي حادثة أخرى، قال فيليب برونين حاكم بولتافا في وسط أوكرانيا إن منشأة في المنطقة تعرضت للقصف في هجوم بطائرة مسيرة لكن دون وقوع إصابات.
وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 12 من أصل 18 طائرة مسيرة في هجوم فوق خمس مناطق. وسقطت أربع طائرات مسيرة أخرى فوق الأراضي الأوكرانية.
وأضافت القوات الجوية أن صاروخا استخدم أيضا في الهجوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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