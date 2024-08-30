رئيس الأركان ورئيس الموساد متحفظاً على بقاء الجيش في فيلادلفيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة "معاريف" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ورئيس الموساد، دافيد برنيع، أعربا عن تحفظهما قبل التصويت على قرار بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا.

ووفقًا للمصادر، فإن رئيسي المؤسستين الأمنية والاستخباراتية أبديا قلقهما من تداعيات القرار على الأوضاع الأمنية والسياسية، مؤكدين أن بقاء القوات الإسرائيلية في هذا المحور قد يفاقم التوترات ويعقد المفاوضات الجارية بشأن التوصل إلى تسوية في المنطقة.

ورغم التحفظات التي عبر عنها هاليفي وبرنيع، صوت المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) بالموافقة على خرائط انتشار الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، ضمن إطار اتفاق محتمل لتبادل الأسرى.

اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في حي الجابريات جنوبي جنين

أفادت وسائل إعلام عربية باندلاع اشتباكات عنيفة، اليوم، بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الجابريات جنوبي مدينة جنين.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات بدأت بعد اقتحام قوات الاحتلال الحي، حيث تصدى لها المقاومون بإطلاق النار الكثيف، ما أدى إلى تبادل إطلاق النار بين الطرفين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة في محاولة للسيطرة على الوضع، بينما تواصلت الاشتباكات وسط أجواء من التوتر الشديد.

يُذكر أن حي الجابريات يشهد منذ فترة طويلة مواجهات متكررة بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين، في ظل استمرار التوترات في الضفة الغربية.

الجيش الإسرائيلي: فرقة الجليل 91 تنهي مناورات في الشمال

أعلن الجيش الإسرائيلي أن فرقة الجليل 91 أنهت مناورات عسكرية مكثفة في الشمال، شملت تدريبات على سيناريوهات دفاعية مختلفة والتحول إلى فترة طوارئ. وأوضح الجيش أن هذه المناورات جاءت في إطار تعزيز جاهزية القوات لمواجهة التحديات الأمنية المحتملة على الحدود الشمالية.

وتم خلال المناورات تدريب الجنود على التصدي لتهديدات متعددة، بما في ذلك التعامل مع الهجمات الصاروخية، وتأمين المواقع الاستراتيجية، والتحرك السريع للقوات في حالات الطوارئ. كما تم التركيز على تحسين التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية وتعزيز قدراتها على العمل في بيئات قتالية متنوعة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن هذه التدريبات تأتي كجزء من الاستعدادات المستمرة لضمان الأمن على الحدود الشمالية، وسط توترات متزايدة في المنطقة.

وسائل إعلام: خسارة أوكرانيا أول مقاتلة "إف-16" ضربة لجهود الغرب لتسليحها

اعتبرت مجلة Military Watch أن خسارة أوكرانيا أول طائرة "إف-16" تمثل ضربة قوية للجهود الغربية لإعادة تسليحها، وقد يكون لها تبعات على مستقبل هذه الجهود.

وأضافت: "خسارة واحدة من 6 طائرات "إف-16" تسلمتها أوكرانيا ضربة كبيرة لجهود الغرب لإعادة تسليحها".

وكانت الأركان العامة الأوكرانية قد أعلنت تحطم مقاتلة "إف-16"، وأنها تواصل التحقيق في الحادث.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادرها أن تحطم طائرة كان بسبب "خطأ الطيار".

وأفاد موقع Strana.ua الأوكراني بمقتل الطيار أليكسي ميس الذي تدرب على قيادة "إف-16" في بريطانيا مؤخرا، وجاء في نعيه أنه لقي مصرعه أثناء أدائه مهمة قتالية في 26 أغسطس.

وسبق مقتل طيار كييف، إعلان وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة واسعة ومكثفة لمطارات غرب أوكرانيا العسكرية، حيث من المتوقع نشر قوات كييف وحلفاؤها الغربيون مقاتلاتهم فيها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات "إف-16" وأي مقاتلات أخرى قد تظهر في سماء أو مطارات أوكرانيا ستلقى مصير ترسانة كييف السوفيتية الكبيرة من الطائرات.