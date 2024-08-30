طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق في أجواء الحي الشرقي بمدينة جنين

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل الإعلام العربية ، اليوم ، بأن طائرات استطلاع تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي حلقت في أجواء الحي الشرقي في مدينة جنين ، وقد جاء هذا التحليق في إطار عمليات المراقبة والتجسس التي تنفذها إسرائيل في المناطق الفلسطينية، والتي تترافق مع الاشتبكات المستمرة بين قوات المقاومة الفلسطينية الباسلة مع الاحتلال الاسرائيلى.

وذكرت المصادر أن الطائرات الاستطلاعية بدأت في التحليق على ارتفاعات منخفضة فوق الحي الشرقي، مما أثار قلق السكان المحليين. وقد رصدت الطائرات تحركات الأرضية والأهداف المحتملة في المنطقة، في ظل زيادة النشاط العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأوضحت المصادر أن التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع يأتي في وقت تشهد فيه مدينة جنين توترات ومواجهات مستمرة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية. ويعكس هذا النشاط العسكري الإسرائيلي سعي قوات الاحتلال إلى تعزيز قدراتها في جمع المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف المحتملة لمزيد من العمليات العسكرية.

وأشار بعض السكان إلى أن هذا التحليق يساهم في زيادة حالة التوتر والقلق في المنطقة، حيث يعتبرونه جزءًا من العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في الحي الشرقي ، ويأتي هذا التطور في سياق التصعيد العسكري المتواصل في الضفة الغربية، مما يعكس استمرار التوترات والصراع بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

المقاومة الفلسطينية تستهدف آلية للاحتلال في الحي الشرقي لمدينة جنين

أفادت وسائل الإعلام العربية بأن المقاومة الفلسطينية قامت باستهداف آلية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الحي الشرقي لمدينة جنين. جاء هذا الهجوم في وقت متصاعد فيه التوترات في المنطقة، حيث يشهد الحي الشرقي في جنين مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال.

ووفقًا للتقارير، فقد تم استهداف الآلية بواسطة قذيفة صاروخية أو عبوة ناسفة، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل. ولم ترد بعد تفاصيل دقيقة عن حجم الأضرار التي لحقت بالآلية أو عن أي إصابات قد تكون قد تسببت بها العملية.

وأكدت المصادر أن هذا الهجوم يأتي في إطار ردود المقاومة الفلسطينية على العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، والتي شهدت تصعيدًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة. وأشارت إلى أن المقاومة تواصل جهودها لمواجهة الاحتلال وتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية.

كما أعربت مصادر فلسطينية عن دعمها للعمليات العسكرية التي تنفذها المقاومة، معتبرة إياها جزءًا من حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه والرد على الاعتداءات الإسرائيلية. ويأتي هذا الهجوم في ظل الوضع الأمني المتوتر الذي تشهده المنطقة، مما يعكس استمرار الصراع وتواصل المواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال.