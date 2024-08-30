حزب الله: استهدفنا جنود العدو في موقع المطلة بمسيرة انقضاضية وحققنا إصابات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله ، اليوم ، عن تنفيذ هجوم على موقع المطلة باستخدام مسيرة انقضاضية، مشيرًا إلى تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف الجنود الإسرائيليين ، وأوضح البيان الصادر عن حزب الله أن العملية استهدفت موقعًا عسكريًا إسرائيليًا في منطقة المطلة، حيث قامت المسيرة بتنفيذ هجوم دقيق على الأهداف المحددة.

وأشار حزب الله إلى أن الهجوم جاء كجزء من استراتيجيته في الرد على "الاعتداءات الإسرائيلية"، مؤكداً أن العملية أسفرت عن إصابات مؤكدة في صفوف الجنود الإسرائيليين، دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو عدد المصابين.

وذكر البيان أن هذا الهجوم يأتي في سياق تصاعد التوترات والمواجهات بين حزب الله وإسرائيل، حيث يشهد الوضع الأمني في المنطقة تزايدًا في الأنشطة العسكرية. وأكد حزب الله على استمراره في تنفيذ العمليات ضد ما يعتبره "العدوان الإسرائيلي" وحماية مصالحه وأهدافه الاستراتيجية.

الاحتلال: اعتقال 17 فلسطينياً مطلوباً وضبط وسائل قتالية وتدمير عبوات ناسفة في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال 17 فلسطينيًا مطلوبًا يشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية، وذلك خلال عملية واسعة النطاق في الضفة الغربية. ووفقًا للبيان الصادر عن الجيش، فقد تمت هذه الاعتقالات في إطار حملة أمنية مكثفة تهدف إلى القضاء على "التهديدات الإرهابية" في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية عثرت خلال هذه الحملة على مجموعة من الوسائل القتالية والذخيرة، والتي تشمل أسلحة نارية وعبوات ناسفة. وأضاف أن الجيش قام بتدمير العشرات من العبوات الناسفة التي تم ضبطها، وذلك في محاولة لمنع استخدامها في تنفيذ هجمات مستقبلية ضد أهداف إسرائيلية.

وفي سياق متصل، أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تعمل منذ 72 ساعة متواصلة على مداهمة ثلاث بؤر إرهابية رئيسية في الضفة الغربية. وأوضح البيان أن هذه الحملة الأمنية تستهدف مواقع متعددة يُشتبه في أنها نقاط انطلاق للأعمال الإرهابية، حيث تركزت العمليات في المناطق التي تشهد توترات ومواجهات متصاعدة.

وأضاف الجيش أن العمليات العسكرية الحالية تأتي في إطار جهود تعزيز الأمن الداخلي والإجراءات الوقائية لمنع الهجمات الإرهابية. ولفت إلى أن الحملة العسكرية قد تتواصل حتى تحقيق الأهداف المنشودة وضمان استقرار الوضع الأمني في المنطقة.