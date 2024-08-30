الاحتلال يستهدف سيارة إسعاف بالرصاص في جنين وإصابة اثنين من طواقمها

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة اثنين من طواقم الإسعاف في مدينة جنين بشظايا رصاص حي، وذلك إثر استهداف سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقع الحادث منذ قليل، عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على سيارة الإسعاف أثناء قيامها بمهامها الإنسانية في المنطقة.

وأفاد الهلال الأحمر بأن الطواقم الطبية التي كانت على متن السيارة تعرضت لإصابات نتيجة للهجوم، وقد تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي اللازم. وأكد الهلال الأحمر أن هذا الهجوم يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة العاملين في المجال الطبي للخطر.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن استهداف سيارات الإسعاف يعوق تقديم المساعدات الطبية الضرورية للمدنيين ويزيد من معاناة السكان في المناطق المتأثرة. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامتهم أثناء تأديتهم لواجباتهم.

ارتفاع عدد ضحايا السيول والأمطار الغزيرة في محافظة الحديدة اليمنية إلى 84 ضحية

أفادت وسائل الإعلام العربية بارتفاع عدد ضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت محافظة الحديدة اليمنية إلى 84 ضحية. جاء هذا التطور بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات واسعة النطاق، مما أسفر عن فقدان العديد من الأرواح وتدمير الممتلكات.

وأوضحت التقارير أن السيول قد اجتاحت عدة مناطق في المحافظة، مما أدى إلى دمار كبير في البنية التحتية وتعرض العديد من المنازل للدمار. وذكرت المصادر أن فرق الإنقاذ والإغاثة تعمل على قدم وساق لتقديم المساعدة للمتضررين، حيث تسعى لتوفير المأوى والغذاء والإمدادات الطبية للأسر المتضررة.

في ظل هذه الكارثة، أطلقت منظمات إنسانية نداءات عاجلة للحصول على الدعم الدولي لمواجهة تداعيات الفيضانات وتقديم المساعدات اللازمة للناجين. كما دعت الجهات المعنية إلى تعزيز الجهود لتقديم الدعم العاجل والمساعدة في إعادة بناء المناطق المتضررة.

تتواصل جهود الإغاثة في المنطقة وسط تحديات كبيرة، حيث يعاني العديد من السكان من فقدان منازلهم ومواردهم الأساسية. ويستمر الوضع في التطور، مما يتطلب استجابة منسقة من المجتمع الدولي لتلبية احتياجات المتضررين وتحقيق التعافي في أسرع وقت ممكن.

الهلال الأحمر: إصابة طبيب وطفل في هجمات للجيش الإسرائيلي وجرح طواقم إسعاف

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع عدة حوادث مروعة في الضفة الغربية، حيث أصيب طبيب فلسطيني برصاص حي إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارة إسعاف في مدينة جنين. وتعرض الطبيب لإصابات خطيرة نتيجة هذا الهجوم، مما يثير القلق بشأن سلامة العاملين في المجال الطبي أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني.

في حادث آخر، أصيب طفل فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي عند الحاجز الشمالي في مدينة قلقيلية. ووفقًا للهلال الأحمر، فإن الطفل كان في منطقة الحاجز عندما تعرض لإطلاق نار عشوائي من قوات الاحتلال، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن اثنين من طواقم الإسعاف في مدينة جنين أصيبا بشظايا رصاص حي إثر استهداف سيارة الإسعاف من قبل قوات الاحتلال. وأوضح الهلال الأحمر أن استهداف سيارات الإسعاف يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية ويعرض حياة الطواقم الطبية للخطر، في وقت يتطلب فيه الوضع توفير الرعاية الطبية الفورية والآمنة.

تأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، مما يضع العاملين في المجال الطبي في مواجهة خطيرة أثناء تقديمهم المساعدة للمدنيين المتضررين. ويجدد الهلال الأحمر الفلسطيني دعوته إلى المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف الاعتداءات على البعثات الإنسانية وحماية المدنيين والطواقم الطبية.