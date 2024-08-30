المقاومة الفلسطينية تستهدف آلية للاحتلال في الحي الشرقي لمدينة جنين

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل الإعلام العربية بأن المقاومة الفلسطينية قامت باستهداف آلية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الحي الشرقي لمدينة جنين ، حيث يشهد الحي الشرقي في جنين اشتبكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال.

ووفقًا للتقارير، فقد تم استهداف الآلية بواسطة قذيفة صاروخية أو عبوة ناسفة، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل. ولم ترد بعد تفاصيل دقيقة عن حجم الأضرار التي لحقت بالآلية أو عن أي إصابات قد تكون قد تسببت بها العملية.

وأكدت المصادر أن هذا الهجوم يأتي في إطار ردود المقاومة الفلسطينية على العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، والتي شهدت تصعيدًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة. وأشارت إلى أن المقاومة تواصل جهودها لمواجهة الاحتلال وتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية.

كما أعربت مصادر فلسطينية عن دعمها للعمليات العسكرية التي تنفذها المقاومة، معتبرة إياها جزءًا من حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه والرد على الاعتداءات الإسرائيلية. ويأتي هذا الهجوم في ظل الوضع الأمني المتوتر الذي تشهده المنطقة، مما يعكس استمرار الصراع وتواصل المواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال.

قائد سرايا القدس في الضفة الغربية: "نقاتل العدو الصهيوني بكل قوة وصلابة وسنواصل التصدي له"

في تصريحات جديدة أدلى بها قائد سرايا القدس في الضفة الغربية لوسائل الإعلام العربية، أكد أن "سرايا القدس تقاتل العدو الصهيوني بكل قوة وصلابة". وأوضح القائد أن هذه المقاومة تتم بالتنسيق مع قوى المقاومة والمواجهة الأخرى التي تركها الشهداء والأسرى والجرحى كأمانة، مشددًا على أن السرايا لن تساوم أو تنكسر تحت أي ضغوط.

وأضاف القائد أن "سرايا القدس" تعمل جنبًا إلى جنب مع كافة فصائل المقاومة في ما أطلق عليه "معركة رعب المخيمات"، مؤكدًا أن هذا العمل يعادل في أهميته العمل الميداني الجاري في قطاع غزة. وأشار إلى أن استشهاد القائد أبو شجاع وإخوانه سيكون له تأثير كبير في تصعيد المواجهات مع الاحتلال، حيث يهدف إلى الانتقام من العدو الصهيوني وزيادة ضغط المقاومة.

وفي سياق تصريحاته، أكد القائد أن العملية المشتركة مع كتائب القسام في تل أبيب تشكل رسالة قوية يجب أن يلتقطها الجميع، موضحًا أن هذه العملية لن تكون الأخيرة. وتوجه القائد برسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وقادة الاحتلال، مفادها أن "الأوان قد فات لوأد مشروع المقاومة في الضفة الغربية"، مشيرًا إلى أن الاحتلال سيتلقى ردًا قاسيًا في الأيام المقبلة على يد المقاومة ضد جنوده وآلياته في شمال الضفة.

الاحتلال يستهدف سيارة إسعاف برصاص الحى وإصابة اثنين من طواقمها

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة اثنين من طواقم الإسعاف في مدينة جنين بشظايا رصاص حي، وذلك إثر استهداف سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقع الحادث منذ قليل، عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على سيارة الإسعاف أثناء قيامها بمهامها الإنسانية في المنطقة.

وأفاد الهلال الأحمر بأن الطواقم الطبية التي كانت على متن السيارة تعرضت لإصابات نتيجة للهجوم، وقد تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي اللازم. وأكد الهلال الأحمر أن هذا الهجوم يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة العاملين في المجال الطبي للخطر.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن استهداف سيارات الإسعاف يعوق تقديم المساعدات الطبية الضرورية للمدنيين ويزيد من معاناة السكان في المناطق المتأثرة. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامتهم أثناء تأديتهم لواجباتهم.