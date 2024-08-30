إسرائيليون يكشفون عن 180 هجومًا منسوبًا لإسرائيل على سوريا منذ أكتوبر الماضي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين سابقين،اليوم ، أن إسرائيل نفذت نحو 180 هجومًا على الأراضي السورية منذ أكتوبر الماضي ، وأوضح التقرير أن هذه الهجمات استهدفت مواقع عسكرية وأمنية في سوريا، في إطار استراتيجية إسرائيلية طويلة الأمد للحد من النفوذ الإيراني وتعطيل إمدادات حزب الله.

وأشار المسؤولون إلى أن إسرائيل اتبعت سياسة عدم الاعتراف العلني بهذه الهجمات، وذلك لتجنب التصعيد وزيادة التوترات الإقليمية. وأكد التقرير أن هذا النهج يأتي ضمن جهود إسرائيل للحد من التداعيات السياسية والأمنية لهذه العمليات العسكرية، والتي قد تؤدي إلى ردود فعل عسكرية أو دبلوماسية من الأطراف المتأثرة.

كما تناول التقرير مسألة توسيع العمليات الإسرائيلية في سوريا، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد تحتاج إلى اتخاذ قرار استراتيجي بشأن مدى توسيع هجماتها في المستقبل. ويأتي هذا في ظل استمرار التوترات الإقليمية والتهديدات المتزايدة من قبل المجموعات المسلحة في المنطقة، بما في ذلك حزب الله.

ولفت التقرير إلى أن إمدادات حزب الله تأتي عبر الأراضي السورية، مما يعزز من أهمية السيطرة على هذه الطرق لضمان عدم وصول الأسلحة والموارد إلى المقاومة اللبنانية. ويعكس هذا الوضع الاستراتيجي المعقد الذي تواجهه إسرائيل في سياق الصراع الإقليمي، والذي يتطلب توازنًا دقيقًا بين تنفيذ عمليات عسكرية فعالة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

مروحيات إسرائيلية تستهدف حي الزيتون جنوبي مدينة غزة بالرشاشات

أفادت وسائل الإعلام العربية ، اليوم ، بأن مروحيات إسرائيلية قامت بالهجوم على حي الزيتون الواقع جنوبي مدينة غزة، مستخدمةً الرشاشات الثقيلة. وذكرت المصادر أن هذا الهجوم استهدف مناطق سكنية في الحي، مما أسفر عن أضرار مادية كبيرة وإصابات بين السكان.

وأوضحت التقارير أن الهجوم بالرشاشات من قبل المروحيات الإسرائيلية أسفر عن تدمير عدد من المنازل والبنية التحتية في الحي، حيث اشتعلت النيران في بعض المناطق المتضررة نتيجة الهجمات. وأشارت المصادر إلى أن فرق الإسعاف والطوارئ هرعت إلى الموقع لتقديم المساعدة للمتضررين ونقل المصابين إلى المستشفيات.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر فلسطينية أن الهجمات الإسرائيلية تأتي في إطار التصعيد العسكري المستمر على قطاع غزة، حيث تشهد المنطقة توترات متصاعدة ومواجهات بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية. ويعكس هذا التصعيد تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.

حزب الله: استهدفنا جنود العدو في موقع المطلة بمسيرة انقضاضية وحققنا إصابات مؤكدة

أعلن حزب الله عن تنفيذ هجوم على موقع المطلة باستخدام مسيرة انقضاضية، مشيرًا إلى تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف الجنود الإسرائيليين. وأوضح البيان الصادر عن حزب الله أن العملية استهدفت موقعًا عسكريًا إسرائيليًا في منطقة المطلة، حيث قامت المسيرة بتنفيذ هجوم دقيق على الأهداف المحددة.

وأشار حزب الله إلى أن الهجوم جاء كجزء من استراتيجيته في الرد على "الاعتداءات الإسرائيلية"، مؤكداً أن العملية أسفرت عن إصابات مؤكدة في صفوف الجنود الإسرائيليين، دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو عدد المصابين.

وذكر البيان أن هذا الهجوم يأتي في سياق تصاعد التوترات والمواجهات بين حزب الله وإسرائيل، حيث يشهد الوضع الأمني في المنطقة تزايدًا في الأنشطة العسكرية. وأكد حزب الله على استمراره في تنفيذ العمليات ضد ما يعتبره "العدوان الإسرائيلي" وحماية مصالحه وأهدافه الاستراتيجية.