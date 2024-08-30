بوريل: "نرفض التعرض للبعثات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية ونبحث عن حلول

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم ، ان رفضه القاطع لأي تعرض للبعثات الإنسانية الأممية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وأوضح بوريل أن هذه البعثات تلعب دورًا أساسيًا في تقديم المساعدات الضرورية للسكان المتضررين في المنطقة، مشددًا على أن الاعتداء على هذه البعثات يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني.

وفي إطار حديثه، تناول بوريل أزمة النقل البحري الحالية، مشيرًا إلى أن الهجمات الأخيرة في البحر الأحمر قد تسببت في توقف حركة النقل البحري. ولفت إلى أن البحث عن طرق بديلة لنقل البضائع بات مكلفًا للغاية، مما يشكل تحديًا كبيرًا للعمليات الإنسانية والإمدادات الأساسية.

وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل بجد لإيجاد حلول فعالة لهذه الأزمة لضمان استمرار تدفق الإمدادات الإنسانية والسلع، معبرًا عن أهمية التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات. واعتبر أن الوضع الراهن يتطلب استجابة منسقة من المجتمع الدولي لتجنب تفاقم الأزمات وضمان استقرار حركة النقل في المنطقة.

تأتي تصريحات بوريل في ظل الظروف المتوترة التي تشهدها المنطقة، مما يزيد من أهمية الجهود الدولية لإيجاد حلول مستدامة للأزمات الإنسانية واللوجستية. وخلص بوريل إلى أن هذه الجهود تعد ضرورية لتحقيق الاستقرار وإعادة تأكيد الالتزام بالقيم الإنسانية العالمية.

قائد كتيبة جنين: "الاغتيالات لن تثنينا ومستمرون في المقاومة بكل الساحات"

أكد قائد ميداني في كتيبة جنين، اليوم ، في تصريحات خاصة لوسائل الإعلام العربية، أن عمليات الاغتيال التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي لن تثني المقاومين عن مواصلة نضالهم. وقال القائد إن الدماء الطاهرة للقائد القسامي وسام خازم، الذي قُتل في وقت سابق، ستكون طريقاً لتحقيق هدف تحرير القدس.

وأشار القائد الميداني إلى أن سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد جهزت كمائن متقنة ألجمت الاحتلال في هجماته على مخيم جنين والحي الشرقي. وأضاف أن هذه العمليات تمثل رسالة قوية للاحتلال مفادها أن المقاومة مستمرة ولن تتوقف.

وفي رسالة طمأنة لشعبنا من قلب المعارك، أكد القائد الميداني أن المقاومة في حالة جيدة، وأن عبوات التهديد الناسفة التي تُستخدم ضد الاحتلال لم تنفد. وأشار إلى أن "صمود شعبنا وبسالة مقاتلينا تجعلنا على يقين بأن النصر قريب، وأن مسيرتنا نحو التحرير لن تتوقف."

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تعزيز سيطرته الأمنية في مناطق النزاع. في ظل هذه الظروف، تظل تصريحات قائد كتيبة جنين بمثابة رسالة قوية تؤكد التزام المقاومة بالتصدي لأي محاولات تهدف إلى إخماد عزيمتهم.

رئيس الموساد: المفاوضات تركز على قوائم الرهائن والأسرى وليس على محور فيلادلفيا

كشفت مصادر صحفية إسرائيلية أن رئيس الموساد الإسرائيلي شدد خلال الاجتماعات الأخيرة على أن تركيز المفاوضات الحالية لا ينصب على محور فيلادلفيا، بل يتجه بشكل رئيسي نحو قوائم الرهائن والأسرى. تأتي هذه التصريحات في ظل التوترات المستمرة والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاقات تبادل بين الأطراف المعنية.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن رئيس الموساد أكد على ضرورة التركيز على هذه القوائم لضمان الإفراج عن المحتجزين من الجانبين، مشيراً إلى أن المحادثات حول محور فيلادلفيا ليست ذات أولوية في الوقت الراهن. هذه التطورات تعكس التغير في أولويات المفاوضات، مع تصاعد الضغوط الداخلية والدولية لإيجاد حلول للمسائل الإنسانية العالقة.