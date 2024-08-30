الاحتلال: اعتقال 17 فلسطينياً مطلوباً وضبط وسائل قتالية وتدمير عبوات ناسفة في الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي ، اليوم ، عن اعتقال 17 فلسطينيًا مطلوبًا يشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية، وذلك خلال عملية واسعة النطاق في الضفة الغربية ، ووفقًا للبيان الصادر عن الجيش، كما يزعم جيش الاحتلال ان الاعتقالات في إطار حملة أمنية مكثفة تهدف إلى القضاء على "التهديدات الإرهابية" في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية عثرت خلال هذه الحملة على مجموعة من الوسائل القتالية والذخيرة، والتي تشمل أسلحة نارية وعبوات ناسفة. وأضاف أن الجيش قام بتدمير العشرات من العبوات الناسفة التي تم ضبطها، وذلك في محاولة لمنع استخدامها في تنفيذ هجمات مستقبلية ضد أهداف إسرائيلية.

وفي سياق متصل، أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تعمل منذ 72 ساعة متواصلة على مداهمة ثلاث بؤر إرهابية رئيسية في الضفة الغربية. وأوضح البيان أن هذه الحملة الأمنية تستهدف مواقع متعددة يُشتبه في أنها نقاط انطلاق للأعمال الإرهابية، حيث تركزت العمليات في المناطق التي تشهد توترات ومواجهات متصاعدة.

وأضاف الجيش أن العمليات العسكرية الحالية تأتي في إطار جهود تعزيز الأمن الداخلي والإجراءات الوقائية لمنع الهجمات الإرهابية. ولفت إلى أن الحملة العسكرية قد تتواصل حتى تحقيق الأهداف المنشودة وضمان استقرار الوضع الأمني في المنطقة.

الاحتلال يزعم قتل 20 مسلحًا فلسطينيًا شمالي الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 20 مسلحًا فلسطينيًا في شمالي الضفة الغربية، وذلك خلال سلسلة من الغارات الجوية وتبادل إطلاق النار المستمر. ووفقًا للبيان الصادر عن الجيش، فقد استهدفت الغارات الجوية مواقع للمسلحين في المنطقة الشمالية للضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل هؤلاء الأفراد.

وأشار الجيش إلى أن العمليات الجوية تمت بالتزامن مع مواجهات برية، حيث شهدت المنطقة تبادلًا مكثفًا لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين. وأكد الجيش أن هذه العمليات تأتي في إطار جهود تعزيز الأمن والاستجابة للهجمات المستمرة من قبل المقاومة الفلسطينية.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات عسكرية في المنطقة لتعقب واستهداف العناصر المسلحة التي تشكل تهديدًا للأمن الإسرائيلي. وأكد على أن العمليات العسكرية تهدف إلى القضاء على "التهديدات الأمنية" وضمان سلامة المدنيين الإسرائيليين.